شاب عراقي.. اصغر وزير في تأريخ دولة اوروبية

2020/10/02 | 20:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

بعد الاعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة في بلجيكا، الجمعة، اصبح الشاب العراقي "سامي مهدي" اصغر وزير في تأريخ الدولة البلجيكية.

وذكرت تقارير صحفية، ان "سامي مهدي وزير الهجرة البلجيكي الجديد من اب عراقي وام بلجيكية يبلغ الـ 32، ليكون اصغر وزير في تأريخ الدولة البلجيكية".

واشارت التقارير الى ان "مهدي حاصل على شهادة الماجستير في القانون الدولي والاوروبي من جامعة بروكسل، وتم ترشيحه للمنصب من قبل الحزب الديمقراطي المسيحي، ونال الثقة من ملك بليجكا.

واعتبرت وسائل اعلام بلجيكية ان اسناد المنصب الى الشاب العراقي دعما كبيرا للجالية العربية والعراقية.

وضمت الحكومة البلجيكية الجديدة برئاسة الكساندر دي كرو 20 وزيرا بينهم 10 نساء.

ا.ح

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