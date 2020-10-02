ترامب ليس وحده… تعرف على ابرز الشخصيات حول العالم التي اصيبت بكورونا

2020/10/02 | 20:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

تسبب فيروس “كورونا” المستجد، حتى الآن، في وفاة ما يزيد على مليون شخص حول العالم وأصاب أكثر من 34 مليونا، من بين هؤلاء شخصيات بارزة في عالمي السياسة والفن.

وأبرز تلك الشخصيات التي أُصيبت مؤخراً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، اللذان أُعلنت إصابتهما اليوم الجمعة.

وفيما يلي أبرز الشخصيات التي أصيبت بفيروس كورونا وتعافت:

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو

ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز

رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون

الممثل البريطاني روبرت باتينسون

الممثل الأمريكي دواين جونسون والمعروف أيضًا باسمه على الحلبة “ذا روك”

الممثل الإسباني أنطونيو بانديراس

الممثل الأمريكي براين كرانستون

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