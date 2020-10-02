2020/10/02 | 20:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن لفيروسات كورونا التي تسبب نزلات البرد الشائعة أن تصيب الناس مرارا وتكرارا، ما يشير إلى أن المناعة ضدها وضد فيروس كورونا المستجد تكون قصيرة الأمد.

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