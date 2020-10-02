الاتحاد الأوروبي يرفع اسم عقيلة صالح رئيس برلمان شرق ليبيا من قائمة العقوبات

2020/10/02 | 20:57 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب وأحد صناع القرار السياسي في شرق ليبيا، أثناء زيارة للبرلمان اليوناني في أثينا يوم 12 ديسمبر كانون الأول 2019.تصوير: كوستاس بلتاس - رويترز.بروكسل (رويترز) - حذف الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة اسم عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب وأحد صناع القرار السياسي في شرق ليبيا، من القائمة السوداء للأشخاص الذين يفرض عليهم عقوبات، بهدف تشجيع جهود السلام وضمان دور محوري للاتحاد في أي تسوية بطريق التفاوض في ليبيا.وقال الاتحاد الأوروبي إن صالح لم يعد تحت طائلة قيود حظر السفر وتجميد الأصول التي فرضها قبل نحو أربع سنوات، فيما يؤكد تقريرا لرويترز في التاسع من سبتمبر أيلول أفاد بأن هناك اتجاها لشطبه من القائمة.وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي ”جرى الاتفاق على حذف اسم رئيس مجلس النواب (عقيلة) صالح من القائمة في ضوء مشاركته البناءة في الآونة الأخيرة في دعم الحل السياسي للأزمة الليبية بطريق التفاوض“.وبعد شهور من عدم التحرك، ترى القوى الأوروبية فرصة لإعادة تأكيد دورها في ليبيا، التي تعصف بها الاضطرابات منذ سقوط معمر القذافي عام 2011، بعد وقف لإطلاق النار في أغسطس آب ولمواجهة التدخل العسكري المتزايد من جانب تركيا وروسيا.ويدعم الاتحاد الأوروبي حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ومقرها في العاصمة طرابلس.لكن ينظر إلى صالح على أنه اكتسب نفوذا كقوة تفاوضية مقارنة بخليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي (قوات شرق ليبيا).وينظر الاتحاد الأوروبي الآن إلى صالح باعتباره شخصية محورية في مساعي التقريب بين طرفي الصراع الليبي.إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح

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