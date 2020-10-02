مصدر في وزارة المالية يكشف عن موعد صرف رواتب الموظفين

2020/10/02 | 20:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر في وزارة المالية، اليوم الجمعة، عن موعد صرف رواتب الموظفين.

وقال المصدر للعراقية الإخبارية، ان “توزيع رواتب الموظفين الأسبوع المقبل“.

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