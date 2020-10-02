روما يضم مهاجم ريال مدريد

2020/10/02 | 20:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن نادي ريال مدريد الإسباني بيانا رسميا قبل قليل، رحيل أحد لاعبيه إلى الدوري الإيطالي.

وذكر ريال مدريد في بيانه انه وافق على انتقال بورخا مايورال، إلى صفوف روما”.

واضاف “سينضم مايورال إلى روما على سبيل الإعارة حتى حزيران 2022”.

ولم يكشف النادي الملكي بعد عن تفاصيل الصفقة المالية، الا ان مصادر ايطالية اوضحت ان الصفقة ستكون اعارة مع خيار الشراء مقابل 15 مليون يورو.



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