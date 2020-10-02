ديالى تعلن نسبة الشفاء ” التراكمية” بعد تجاوز اجمالي الاصابات حاجز 10 الاف

2020/10/02 | 20:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالىاعلنت دائرة صحة ديالى، الجمعة، عن نسبة الشفاء التراكمية بعد تجاوز اجمالي الاصابات حاجز الـ10 الاف اصابة.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الاصابات بفيروس كورونا تجاوزت حاجز الـ10 الاف اصابة بعد مرور 7 اشهر على تسجيل اول اصابة لاثنين من اهالي خان بني سعد انذاك”.واضاف العزاوي،ان” اجمالي حالات الشفاء بلغت9088 حالة فيما كانت حالات الوفيات 210 لافتا الى ان نسبة الشفاء التراكمية بشكل عام بلغت 89% وهي نسبة جيدة جدا ومؤشر ايجابي مؤكدا بان خطورة كورونا لم تنتهي في ديالى واعتماد اطر الوقاية لاتزال العامل الاهم في الحد من انتشار الفيروس الى بقية شرائح المجتمع”.وكانت ديالى سجلت اول اصابتين مؤكدة في مطلع اذار الماضي ثم تلتها الاصابات بالارتفاع خاصة في اشهر حزيران وتموز واب

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