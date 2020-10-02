صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ ” 1075″ المسجلة اليوم

2020/10/02 | 21:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، عن الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 1075 موزعة كالآتي:

أبو غريب —————— 94

ابو دشير —————— 8

الاسكان —————— 14

الاعلام —————— 8

البياع —————— 53

التاجي —————— 24

التراث —————— 1

الحارثية —————— 5

الحرية —————— 38

الدورة -———-—— 102

الدولعي —————— 11

الرحمانية —————— 5

السيدية —————— 31

الشالجية —————— 2

الشرطة الخامسة ——- 1

الشرطة الرابعة ———- 2

الشعلة —————— 23

الطارمية —————— 25

الطوبجي —————— 16

العامرية —————— 38

العطيفية —————— 11

العلاوي ——————- 6

الغزالية —————— 27

القادسية —————— 35

الكاظمية -—————- 60

اللطيفية —————— 15

المحمودية ————— 55

المشاهدة ————— 1

المكاسب —————- 7

المنصور —————- 61

المواصلات -————- 18

الوشاش ——————- 14

اليوسفية ————— 2

اليرموك ——-——— 39

حي الجامعة ————- 39

حي الجهاد ————— 65

حي العامل ————— 40

حي العدل ——-——- 44

شارع حيفا ————— 2

صدر اليوسفية ——–— 1

كرادة مريم —————- 1

مجمع المطار ————- 1

ناحية الرشيد ———— 3

جانب الرصافة -——— 17

محافظة ذي قار ——— 2

محافظة النجف -—— 1

محافظة ديالى -——— 1

محافطة المثنى ——— 1

محافظة الانبار ——— 1

محافظة البصرة ——— 1

محافظة واسط ———— 1

محافظة صلاح الدين —-1

الشفاء:

903

الوفيات:

3

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