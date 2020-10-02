خلية الإعلام توضح بشأن فيديو تهريب تاجر بصندوق سيارة

2020/10/02 | 21:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أوضحت خلية الاعلام الامني، الجمعة، تفاصيل مقطع مصور تداولته منصات التواصل الاجتماعي، بشأن اشتباك بين قوة أمنية وأحد المسلحين، كان مختبئاً في صندوق سيارة. وذكرت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (2 تشرين الأول 2020)، أن "مقطع فيديو يظهر فيه ملاحقة عناصر من القوات الأمنية لعجلة مدنية، وخلال عملية تفتيشها، ظهر شخص كان مخبأ داخل الصندوق الخلفي، وهنا نبين ان هذا الموضوع حصل في قضاء مندلي بمحافظة ديالى، وكان الواجب هو ملاحقة احد تجار المخدرات، وبعد قيام القوات الأمنية بمحاصرته حاول احد الاشخاص تهريبه من خلال وضعه في الصندوق الخلفي لعجلته، حيث تمكنت هذه القوة من القاء القبض على هذا التاجر والشخص الذي حاول تهريبه".

وأكد بيان الخلية أنه "اتخذت بحقهما الاجراءات القانونية وإحالتهما للجهات المختصة لإكمال أوراقهما التحقيقية".

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