البيت الأبيض: ترامب بخير وسيشارك في الانتخابات

2020/10/02 | 21:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المتحدثة في البيت الأبيض كايلي ماكيناني قولها إن الرئيس دونالد ترامب سيشارك في انتخابات نوفمبر وهو بخير ومعنوياته جيدة.

ونقلت رويترز عن ماكيناني ان الرئيس "يريد التحدث إلى الشعب الأمريكي، وسيستمعون إليه بشكل ما قريبا".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا".

PUKmedia / وكالات ‌

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