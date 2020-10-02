الإعلام الأمني يوضح بشأن فيديو ملاحقة عجلة مدنية في ديالى

2020/10/02 | 21:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن فيديو ملاحقة عجلة مدنية في محافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو تظهر فيه ملاحقة عناصر من القوات الأمنية لعجلة مدنية، وخلال عملية تفتيشها، ظهر شخص كان مخبأ داخل الصندوق الخلفي".

وأوضحت الخلية أن "هذا الموضوع حصل في قضاء مندلي بمحافظة ديالى، وكان الواجب هو ملاحقة أحد تجار المخدرات، وبعد قيام القوات الأمنية بمحاصرته حاول أحد الأشخاص تهريبه من خلال وضعه في الصندوق الخلفي لعجلته".

وأشارت إلى أن "القوة تمكنت من إلقاء القبض على هذا التاجر والشخص الذي حاول تهريبه، وقد اتخذت بحقهما الإجراءات القانونية وإحالتهما للجهات المختصة لإكمال أوراقهما التحقيقية".

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