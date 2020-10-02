غادة عادل تتصدر تريند جوجل فى مصر بسبب صورة

2020/10/02 | 21:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/منى شعلان/ تصدرت الفنانة المصرية غادة عادل ، محرك البحث الشهير جوجل فى مصر ، خلال الساعات الماضية، بعد نشرها صورة لها برفقة ابنها الأكبر “محمد”، عبر حسابها بموقع إنستغرام ، إحتفالا بعيد ميلاده.وعقب نشر الفنانة المصرية غادة عادل صورتها برفقة ابنها سرعان ما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، وكانت صدمة بالنسبة […]

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