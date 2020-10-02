بعد توقف لسبعة اشهر.. بيت الله الحرام يستقبل المعتمرين وسط عدد من التدابير

2020/10/02 | 21:14 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ تستأنف السعودية الاحد اداء العمرة تدريجيا في مكة المكرمة ، بعد تعليقها في آذار الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مع اجراءات احترازية ووقائية.وكانت وزارة الداخلية السعودية اعلنت في الثالث والعشرين من ايلول الماضي انها ستسمح باداء العمرة للمواطنين والمقيمين في داخل المملكة في الرابع من تشرين الاول الجاري ، وبعده بشهر للمعتمرين والزوار من خارجها "، مبينة انه :" في خطوة اولى، سيؤدي العمرة 6 آلاف معتمر في اليوم".وفي هذا السياق، كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خطة استقبال المعتمرين، المكونة من عدة محاور اهمها "المحور الاداري، والمحور الوقائي، ومحور التطهير، والتوعية، والتفويج"، واكدت انها جنّدت ما لا يقل عن (١٠٠٠) موظف لمتابعة مناسك العمرة بالمسجد الحرام ./انتهى2

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