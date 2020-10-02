 القوات الامنية تشرع باغلاق بعض الشوارع القريبة من العتبتين المقدستين في كربلاء

2020/10/02 | 21:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

بدأت القوات الامنية في كربلاء باغلاق بعض الطرق القريبة من العتبتين الحسينية والعباسية بعد دخول الزائرين من مختلف المحافظات بشكل مكثف.

وقال مراسل / المعلومة/ ان “القوات الامنية بدأت باغلاق بعض الطرق القريبة من مرقد الامام الحسين واخيه ابي الفضل العباس عليهما السلام، بعد أن شهدت كربلاء توافدا كبيرا بلغ ذروته عصر اليوم، ما أدى إلى اكتظاظ الشوارع بالزائرين والعجلات، فعمدت القوات الامنية بغلق الطرق امام حركة العجلات”.

وأضاف أن “جموع كبيرة من الزائرين من مختلف المحافظات لا زالت تواصل زحفها نحو كربلاء للمشاركة في الزيارة الاربعينية، بينما القطوعات الأمنية التي تتواجد فيها عجلات النقل لم تكن بعيدة عن العتبتين المقدستين”.

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