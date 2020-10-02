2020/10/02 | 21:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف الجمعة 2 أكتوبر بعد خسائر في بداية الجلسة بسبب الأنباء عن إصابة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بكوفيد-19، إذ يعلق المستثمرون آمالهم على مزيد من الدعم.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% في نهاية أسبوع متقلب آخر بدأ بموجة من الأرباح في قطاعات منكوبة، وهو ما ساعد المؤشر القياسي على تسجيل مكسب أسبوعي 2%.

بدأت البورصات الأوروبية الجلسة بخسائر فاقت 1% بعد أن قال ترامب إنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا ودخلا في حجر صحي، وهو ما زاد الضبابية التي تكتنف الانتخابات المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

ومما ساهم في استقرار الأسواق عند الإغلاق الآمال في مزيد من التحفيز في الولايات المتحدة بعد أن أظهرت بيانات أن نمو الوظائف تباطا بأكثر من المتوقع في سبتمبر أيلول بأكبر اقتصاد في العالم.

في غضون ذلك، ازداد التضخم في منطقة اليورو نزولا في النطاق السلبي الشهر الماضي، مما يرفع الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لزيادة التحفيز.

وتراجعت أسهم منطقة اليورو، في حين صعد المؤشر فايينشال تايمز 100 البريطاني 0.4% في نهاية اسبوع حافل فيما يتعلق بمفاوضات خروج بريطانيا من الاحاد الأوروبي.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاسهم الاوروبية تغلق بأرتفاع طفيف) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاسهم الاوروبية تغلق بأرتفاع طفيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).