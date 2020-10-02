وزير الثقافة: قانون العطل الرسمية مازال قيد الدراسة

2020/10/02 | 21:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أكد وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، اليوم الجمعة، أن قانون العيد الوطني الذي تم التصويت عليه في مجلس الوزراء في الأول من الشهر الماضي مازال في البرلمان، فيما يخضع قانون العطلات الرسمية للدراسة في الوقت الراهن.

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