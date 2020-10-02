الإعلام الأمني يوضح بشأن محاولة تهريب تاجر مخدرات بصندوق سيارة (فيديو)

2020/10/02 | 21:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 5 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، اعتقال أحد تجار المخدرات والشخص الذي حاول تهريبه من خلال وضعه في الصندوق الخلفي لعجلته في قضاء مندلي بمحافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (2 تشرين الأول 2020): "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه ملاحقة عناصر من القوات الأمنية لعجلة مدنية، وخلال عملية تفتيشها، ظهر شخص كان مخبأ داخل الصندوق الخلفي".

وأضاف البيان: "وهنا نبين ان هذا الموضوع حصل في قضاء مندلي بمحافظة ديالى، وكان الواجب هو ملاحقة احد تجار المخدرات، وبعد قيام القوات الأمنية بمحاصرته حاول احد الاشخاص تهريبه من خلال وضعه في الصندوق الخلفي لعجلته، حيث تمكنت هذه القوة من القاء القبض على هذا التاجر والشخص الذي حاول تهريبه".

وتابع، "وقد اتخذت بحقهما الاجراءات القانونية وإحالتهما للجهات المختصة لإكمال أوراقهما التحقيقية".

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