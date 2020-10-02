2020/10/02 | 21:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طبيبة أمريكية : ترامب يعاني من فيروس قاتل وحكومة أمريكا تواجه أخطر لحظاتها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طبيبة : الحكومة الامريكية في خطر بعد اصابة ترامب بفايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طبيبة : الحكومة الامريكية في خطر بعد اصابة ترامب بفايروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).