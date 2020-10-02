2020/10/02 | 21:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو يحبس الأنفاس.. لحظة الإطاحة بتاجر مخدرات داخل صندوق سيارة بديالى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/02 | 21:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو يحبس الأنفاس.. لحظة الإطاحة بتاجر مخدرات داخل صندوق سيارة بديالى) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو يحبس الأنفاس.. لحظة الإطاحة بتاجر مخدرات داخل صندوق سيارة بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).