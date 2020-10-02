التوزيع الجغرافي لإصابات الكرخ

2020/10/02 | 21:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، الجمعة، التوزيع الجغرافي لإصابات فيروس كورونا المسجلة لهذا اليوم. وذكرت الدائرة، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (2 تشرين الأول 2020)، ان "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 1075 موزعة كالآتي:

أبو غريب —————— 94

ابو دشير —————— 8

الاسكان —————— 14

الاعلام —————— 8

البياع —————— 53

التاجي —————— 24

التراث —————— 1

الحارثية —————— 5

الحرية —————— 38

الدورة -———-—— 102

الدولعي —————— 11

الرحمانية —————— 5

السيدية —————— 31

الشالجية —————— 2

الشرطة الخامسة ——- 1

الشرطة الرابعة ———- 2

الشعلة —————— 23

الطارمية —————— 25

الطوبجي —————— 16

العامرية —————— 38

العطيفية —————— 11

العلاوي ——————- 6

الغزالية —————— 27

القادسية —————— 35

الكاظمية -—————- 60

اللطيفية —————— 15

المحمودية ————— 55

المشاهدة ————— 1

المكاسب —————- 7

المنصور —————- 61

المواصلات -————- 18

الوشاش ——————- 14

اليوسفية ————— 2

اليرموك ——-——— 39

حي الجامعة ————- 39

حي الجهاد ————— 65

حي العامل ————— 40

حي العدل ——-——- 44

شارع حيفا ————— 2

صدر اليوسفية ——--— 1

كرادة مريم —————- 1

مجمع المطار ————- 1

ناحية الرشيد ———— 3

جانب الرصافة -——— 17

محافظة ذي قار ——— 2

محافظة النجف -—— 1

محافظة ديالى -——— 1

محافطة المثنى ——— 1

محافظة الانبار ——— 1

محافظة البصرة ——— 1

محافظة واسط ———— 1

محافظة صلاح الدين —-1

الشفاء:

903

الوفيات:

3

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