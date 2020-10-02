تسجيل اعلى حصيلة اصابات يومية بكورونا منذ انتشار الوباء في لبنان

2020/10/02 | 21:37 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة تسجيل 12 وفاة و1291 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها البلاد منذ بدء التفشي.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 386، والإصابات إلى 42159.في المقابل، تماثل 528 شخصا للشفاء من الفيروس في اليوم المنصرم، فيما بلغ العدد الكلي للفحوصات المخبرية 15943 اختبارا.وكان وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، قد أصدر قرارا بإقفال بعض القرى والبلدات في المحافظات اللبنانية، بسبب ارتفاع حدة تفشي فيروس كورونا هناك.





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