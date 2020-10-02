الاقتصاد النيابية تعلّق على ملف تهريب

2020/10/02 | 21:42 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أنها مطلعة على عمليات التهريب الحاصلة في ملف السكراب، مؤكدة أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد مطالبة بالتحقيق في هذا الملف.

وقال عضو اللجنة علي اللامي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "اللجنة لديها اطلاع واسع على عمليات التهريب في ملف السكراب في عدد من المحافظات".

وأضاف أن "اللجنة سترفع تقريرًا إلى هيئة النزاهة يتضمن حجم التهريب والجهات المشخصة والمقصرة في ذلك وكيفية وصول الشاحنات المحملة بالحديد من البصرة ومحافظات أخرى إلى معمل الحديد والصلب في أربيل والسليمانية".

وأشار إلى أن "اللجنة العليا لمكافحة الفساد مطالبة بالتحقيق في ملف تهريب حديد السكراب في محافظات عدة من بينها البصرة ونينوى"، مبينًا أن "استثمار حديد السكراب من شأنه تحريك الجانب الاقتصادي وتغطية احتياجات البلد من إنتاج الحديد والصلب".

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