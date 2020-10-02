احباط هجوم ارهابي شمال شرق ديالى

2020/10/02 | 21:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىاكد القيادي في الحشد الشعبي احمد التميمي، الجمعة، احباط هجوم ارهابي على نقاط امنية شمال شرق ديالى.وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوات الجيش احبطت هجوم باسلحة القنص من قبل داعش الارهابي على نقاط مرابطة في اطراف قرية الاصلاح ضمن حوض شيخ بابا في ريف ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة)”واضاف التميمي،ان” الهجوم لم يسفر عن اي اصابات فيما قامت قوة مشتركة بتمشيط مصادر اطلاق اسلحة القنص والوضع تحت السيطرة”.وتتعرض النقاط الامنية في الاصلاح وحوض شيخ بابا بشكل عام الى هجمات بين فترة واخرى ما يؤدي الى سقوط ضحايا.



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