ما حقيقة فيديو ملاحقة سيارة مدنية بديالى في العراق؟

2020/10/02 | 21:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت خلية الاعلام الامني في العراق، الجمعة، توضيحا بشأن فيديو لملاحقة عجلة مدنية في محافظة ديالى....

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