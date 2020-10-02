قذائف الارهابيين تستهدف بلدة جورين ومحيطها بريف حماة

2020/10/02 | 21:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتدت التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب بالقذائف الصاروخية على بلدة جورين ومحيطها شمال غرب حماة في سوريا....

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