اصابة خمسة اشخاص بنزاع حول دراجة نارية في بابل

2020/10/02 | 21:45 - المصدر: وكالة نينا

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الحلة/نينا/اصيب خمسة اشخاص بنزاع اندلع حول بيع دراجة نارية بناحية الاسكندرية شمال الحلة مركز محافظة بابل.وقال مصدر في شرطة بابل"ان خلافا اندلع بين خمسة اشخاص حول بيع دراجة نارية ،في الحي العسكري بالاسكندرية ، تحول الى نزاع باستخدام الآلات الحادة ".واضاف:" ان النزاع ادى الى اصابة خمسة اشخاص بجروح ، تم نقلهم الى المستشفى "./ انتهى

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