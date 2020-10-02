وثيقة عشائرية في ديالى ترفض اقامة المناسبات الاجتماعية وعودة مجالس العزاء

2020/10/02 | 21:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعقوبة / نينا / وقع اكثر من / 40 / شيخ عشيرة في محافظة ديالى ، وثيقة ترفض اقامة المناسبات الاجتماعية و مجالس العزاء والاكتفاء بتقديم التعازي عبر منصات التواصل الاجتماعي.وقال عبد الصمد الزركوشي احد شيوخ عشيرة الزركوش في ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان شيوخ عشائر منطقة حمرين شمال شرق بعقوبة ، وقعوا وثيقة تضمنت رفض عودة مجالس العزاء والتجمعات الاخرى بعد تزايد حالات الاصابة والوفيات جراء فايروس كورونا "، داعيا الى الابتعاد عن التجمعات باقصى حد ممكن ، تزامنا مع تحذيرات من الموجة الثانية من كورونا خلال الشهرين القادمين بحسب مسؤولي الصحة.واضاف :" ان قبيلة الزركوش لديها التزام كامل باجراءات الوقاية الصحية مع تحديد الفصول العشائرية باشخاص معدودين ، تجنبا لوباء كورونا ، الى جانب منع المناسبات الاجتماعية واختصار مراسم الاعراس على ذوي الزوجين فقط لتفادي وقوع اصابات بالمرض"./انتهى

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