وسائل إعلام: ترامب بدأ يعاني من ارتفاع درجات الحرارة والسعال بسبب كورونا

2020/10/02 | 21:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نقلت صحيفة “فانيتي فاير” عن مصدرين مطلعين أن الرئيسي الأمريكي، دونالد ترامب، يعاني من السعال ودرجة الحرارة المرتفعة جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال سياسيان جمهوريان مقربان من البيت الأبيض، حسب تقرير نشرته الصحيفة مساء اليوم الجمعة، إن “الأعراض التي يعاني منها ترامب تشمل السعال ودرجة الحرارة المرتفعة”.

وأضاف أحد المصدرين أن إدارة ترامب تشعر بقلق جراء إصابته بفيروس كورونا بسبب سن الرئيس الأمريكي البالغ 74 عاما.

وأكد المتحدثان أنه من المرجح أن يسعى ترامب إلى الظهور أمام الجمهور في أسرع وقت ممكن لدحض الفرضية القائلة إنه حالته صعبة بسبب الفيروس الذي قلل من خطورته على مدى 6 أشهر ماضية.

وأشارا مع ذلك إلى أن زوجة الرئيس الأمريكي، ميلانيا ترامب، لا تعاني حاليا من أي أعراض ناجمعة عن إصابتها بالمرض.

وأعلن ترامب، في وقت سابق من الجمعة، أنه وزوجته أصيبا بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت إدارة الرئيس أنهم يعاني من أعراض طفيفة ويواصل أداء عمله.

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