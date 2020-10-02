بعد توقف طويل.. السعودية تصدر مئات الالاف من تصاريح العمرة

2020/10/02 | 21:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، الجمعة، إصدار 108041 تصريحا لأداء مناسك العمرة، وذلك منذ إطلاق تطبيق "اعتمرنا" الأسبوع الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم (2 تشرين الاول 2020)، أن "أعداد التصاريح الصادرة للمواطنين بلغت 42873 تصريحا، أما التصاريح الخاصة بالمقيمين فوصلت إلى 65128 تصريحا".

واضاف، ان "تطبيق "اعتمرنا" سجل في الساعة الأولى من إطلاقه، نحو 16 ألف معتمر، فيما وصل إجمالي أعداد المسجلين في الأسبوع الأول من الإطلاق إلى 309686 مواطنا ومقيما، منهم 224929 مسجلا أساسيا، و84757 مرافقا".

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد اكدت في وقت سابق، أنها ستبدأ باستقبال أول فوج من المعتمرين والزوار من الساعة السادسة صباحا ليوم الأحد 4 تشرين الاول الجاري.

ا.ح

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