الاتحاد الاوروبي يفوض عقوبات علي روسيا البيضاء ويؤجلها علي تركيا - مجدي جورج

2020/10/02 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مجدي_جورج الاتحاد الاوروبي يفرض عقوبات علي روسيا البيضاء ويؤجلها علي تركيا اجتماعات الاتحاد الاوربي التي عقدت بحضور الزعماء الاوربين علي مدار يومين هما الخميس الاول من اكتوبر والجمعة الثاني من اكتوبر قررت فرض عقوبات علي روسيا البيضاء وعلي زعيمها الكسندر لوكاشينكو ولكنها اجلت فرض اي عقوبات علي تركيا حتي شهر ديسمير القادم فلماذا تشددت هنا وتساهلت هناك ؟من المعروف ان روسيا البيضاء والتي كانت جمهورية ......





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