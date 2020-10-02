الاكتئاب عند الأطفال - مصعب قاسم عزاوي

2020/10/02 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي بعكس الاعتقاد الخاطئ الشائع عن كون الاكتئاب حالة مرضية نفسية لا تصيب إلا الكبار، فإنه من الواضح من خلال الحياة العلمية والعملية اليومية أنه يصيب الصغار أيضاً وبنسبة يعتد بها حيث قد تصل في بعض الحالات إلى 10% من مجموع الأطفال في سني المدرسة الأولى والثانية، أكثرهم من الأطفال في مرحلة المراهقة، والغالبية من أولئك تمثلها الفتيات بين 14 – 17 سنة.وحقيقة لا يتظاهر الاكتئاب عند الأطفال عموماً كما ......





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