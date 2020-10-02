نرجسية الشعراء - ثورة التجديد الشعري- مع الشاعر والصحفي مكي النزال - الحلقة السابعة عشر من – لهفة مداد تورق بين جنباته شعرًا- في بؤرة ضوء - فاطمة الفلاحي

#فاطمة_الفلاحي إن الشاعر متهم – غالبًا – بالنرجسية وتمجيد الذات، وما دامت القصيدة لا تُحقق إلا باستقبال الجمهور لها فإن عدوى النرجسية لا بد واقع على المتلقي.
والقارئ الذي لا يجد أناه - هو - في القصيدة لا يحقق نرجسية ما، وبالتالي ينعدم التواصل والتماثل .
وإذا اعتبرنا الشاعر زعيمًا أدبيـًا فإن الأدبي والسياسي يرغبان في كسب عواطف الناس وتأييدهم.
*1- الأول يهمه العواطف العميقة الأصلية ، ويقتنع بالميسور من ضحك ال ......
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