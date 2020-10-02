2020/10/02 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي إن الشاعر متهم – غالبًا – بالنرجسية وتمجيد الذات، وما دامت القصيدة لا تُحقق إلا باستقبال الجمهور لها فإن عدوى النرجسية لا بد واقع على المتلقي.



والقارئ الذي لا يجد أناه - هو - في القصيدة لا يحقق نرجسية ما، وبالتالي ينعدم التواصل والتماثل .



وإذا اعتبرنا الشاعر زعيمًا أدبيـًا فإن الأدبي والسياسي يرغبان في كسب عواطف الناس وتأييدهم.



*1- الأول يهمه العواطف العميقة الأصلية ، ويقتنع بالميسور من ضحك ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نرجسية الشعراء - ثورة التجديد الشعري- مع الشاعر والصحفي مكي النزال - الحلقة السابعة عشر من – لهفة مداد تورق بين جنباته شعرًا- في بؤرة ضوء - فاطمة الفلاحي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نرجسية الشعراء - ثورة التجديد الشعري- مع الشاعر والصحفي مكي النزال - الحلقة السابعة عشر من – لهفة مداد تورق بين جنباته شعرًا- في بؤرة ضوء - فاطمة الفلاحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).