اسعار النفط تتراجع بأكثر من 4 بالمئة عند التسوية

2020/10/02 | 22:15 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، لتسجل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي بحوالي 8 بالمائة.

وتأثرت أسعار الخام سلبا بإعلان إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا.

وكشفت بيانات “بيكر هيوز” عن ارتفاع منصات التنقيب عن النفط بنحو 6 منصات إلى 189 منصة للأسبوع الثاني على التوالي.

ولا تزال المخاوف المستمرة بشأن الطلب على الخام وعدم اليقين بشأن حزمة التحفيزية يمثلان ضغوطا على أسعار النفط.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 4.3 بالمائة إلى 37.05 دولار للبرميل.

وسجل الخام الأمريكي خسائر أسبوعية بنحو 7.9 بالمائة.

وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود المستقبلية للخام القياسي “برنت” تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 4.5 بالمائة إلى 39.05 دولار للبرميل.

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