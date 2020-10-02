القوات الامنية تحبط تعرضاً لداعش شمال شرق بعقوبة

2020/10/02 | 22:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بأن القوات الأمنية أحبطت تعرضا لعناصر داعش شمال شرق مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة مشتركة أحبطت، مساء اليوم، تعرضا على نقطة مرابطة امنية في اطراف قرية الاصلاح في ريف ناحية جلولاء (70كم شمال شرق بعقوبة) استخدم فيها عناصر داعش اسلحة القنص".

وأضاف، أن "القوة وبعد صد التعرض، بدأت عملية تمشيط لتعقب قناصة التنظيم بعد هروبهم الى البساتين والاراضي الزراعية المجاورة".

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