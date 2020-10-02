خلية الاعلام الامني توضح ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن ملاحقة عجلة مدنية في ديالى

2020/10/02 | 22:18 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اصدرت خلية الاعلام الامني، توضيحا بشأن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن ملاحقة عجلة مدنية في محافظة ديالى.وقالت الخلية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه:" ان بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو تظهر فيه ملاحقة عناصر من القوات الامنية عجلة مدنية، وخلال عملية تفتيشها، ظهر شخص كان مخبأ داخل الصندوق الخلفي".واوضحت :" ان هذا الحادث وقع في قضاء مندلي بمحافظة ديالى، و هو ملاحقة احد تجار المخدرات، وبعد قيام القوات الامنية بمحاصرته حاول احد الاشخاص تهريبه بوضعه في الصندوق الخلفي لعجلته".واضافت :" ان القوات الامنية القت القبض على التاجر والشخص الذي حاول تهريبه، وقد اتخذت بحقهما الاجراءات القانونية وتمت احالتهما للجهات المختصة "./انتهى2

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