بعد مهاجمتها بسبب ترامب.. نادية مصطفى تتراجع: مش رئيسي ولا أبويا

2020/10/02 | 22:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/منى شعلان/ تعرضت الفنانة المصرية نادية مصطفى ، خلال الساعات القليلة الماضية ، لهجوم حاد من قبل متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعد نشر منشورا ، لها داعية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته بالشفاء بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.وحذفت نادية ، مانشرته وكتبت قائلة : “أنا مسحت البوست اللى […]

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