2020/10/02 | 22:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اختفى قبل عام، المحامي والحقوقي العراقي الشاب علي جاسب ليلاً في غضون 30 ثانية من مدينته العمارة مركز محافظة ميسان جنوبي العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد مرور عام.. تقرير يربط بين اختفاء ناشط عراقي وقائد فصيل نافذ ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد مرور عام.. تقرير يربط بين اختفاء ناشط عراقي وقائد فصيل نافذ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).