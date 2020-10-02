المحمداوي يطالب بزيادة اعداد المقبولين في دورة الضباط العالية

2020/10/02 | 22:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..طالب عضو مجلس النواب النائب جمال المحمداوي، وزير الداخلية بزيادة اعداد المقبولين في دورة الضباط العالية ٥٢.وقال المحمداوي إن “العدد الكلي للمتقدمين لدورة الضباط العالية بلغ أكثر من أربعة آلاف متقدم بينما تحدد وزارة الداخلية كلية الشرطة العدد ب٥٠٠ مقبول فقط، وهذا الأمر غير منصف وغير عادل”.وطالب ” وزير الداخلية للتدخل بشكل مباشر […]

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