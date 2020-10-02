الكشف عن موعد للتغلب على فيروس كورونا

2020/10/02 | 22:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 9 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد رئيس قسم علم الأحياء الدقيقة والفيروسات والمناعة بجامعة سيتشينوف الطبية، الأكاديمي فيتالي زفيريف، الجمعة، أن روسيا ستتغلب على انتشار فيروس كورونا المستجد بنهاية عام 2021.

وقال الأكاديمي الروسي في تصريح صحفي تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (2 تشرين الاول 2020)، "أعتقد أن كل شيء سيهدأ بحلول نهاية السنة المقبلة، إذا كان لدى 30-40% من السكان أجسام مضادة، فسوف نتغلب على الجائحة".

واضاف، ان "عدد الإصابات سيزداد لحين حصول 70% من السكان على مناعة ضد الفيروس التاجي المستجد وسوف يزداد عدد الإصابات خلال الأشهر المقبلة، ويبدأ بالانخفاض في شهري كانون الثاني وشباط من عام 2021"، مشيرا إلى أن "ارتفاع عدد الإصابات الحالي كان متوقعا وليس (خطيرا جدا) لذلك لا داعي للخوف".

واوضح، ان "هذا هو المستوى الفعلي، وليس هناك ما يخيف في ارتفاع عدد الإصابات، لأنها حالة اعتيادية".

واشار الى انه "ليس هناك حاليا ما يدعو إلى فرض قيود إضافية بسبب الأوضاع الوبائية الحالية، لأنها ستكون زائدة عن اللزوم، وعموما، فإن الحجر الصحي لا يجعل الناس أكثر صحة".

وكان نائب رئيس أكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير تشيخونين، قد اعلن في وقت سابق أنه مع بداية عام 2021 سيكون لقاح "سبوتنيك V" المضاد للفيروس التاجي المستجد، في متناول جميع سكان روسيا، وبعده بفترة وجيزة سيصبح لقاح مركز "فكتور" في متناول الجميع أيضا، وفي شهر ايار2021 من المحتمل أن يظهر عقار من ابتكار معهد تشوماكوف.

ا.ح

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