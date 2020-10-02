آخر تطورات حالة ترامب الصحية.. ومدير حملته يحسم الجدل حول نشاطته الانتخابية

2020/10/02 | 22:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس موظفي دونالد ترامب، الجمعة، إن الرئيس كان يعاني من "أعراض خفيفة" لفيروس كورونا المستجد بعد إعلان إصابته وزوجته ميلانيا بالفيروس.

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