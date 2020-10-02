ضبط بضائع دجاج حي وأعلاف منشأ صيني  بشهادات مزورة 

2020/10/02 | 22:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / علي النصر الله / ..أفادت شرطة كربلاء ، اليوم الجمعة ، إن القوات الامنية في نقاط التفتيش الخارجية تمكنت من ضبط خلال التفتيش الدقيق على ثلاث عجلات محملة بضائع مخالفة لشروط السلامة و بوثائق مزورة .وبينت إن “العجلات الثلاث محملة ببضائع ضمت دجاج حي ، وأعلاف منشأ صيني و 480 علبة […]

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