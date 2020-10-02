صحة كربلاء تقدم خدماتها لأكثر من 70 الف مراجع للمستشفيات

2020/10/02 | 22:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / علي النصر الله / ..أعلنت صحة كربلاء ، اليوم الجمعة ، إن “الدائرة قدمت خدماتها ضمن خطتها الصحية لزيارة الأربعينية لأكثر من 70 الف مراجع للمستشفيات والمفارز الطبية المنتشرة في عموم المحافظة.وقال معاون مدير الدائرة الدكتور ماجد الميالي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن “الدائرة قدمت خدماتها الصحية لليوم الرابع […]

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