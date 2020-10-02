الصحة تجهز ميسان  بحاضنات اطفال واجهزة انعاش حديثة

2020/10/02 | 22:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /علي قاسم الكعبي/..كشفت دائرة صحة ميسان، الجمعة، عن قيام وزارة الصحة بتجهيز مشافي المحافظة باجهزة حديثة يابانية الصنع.وذكر بيان عن الدائرة ان وزارة الصحة والبيئة جهزت دائرة صحة ميسان باجهزة حاضنات الأطفال عدد (25 ) يابانية المنشأ شركة Atom والتي تتميز بالجودة العالية والمواصفات.واشار الى ان الاجهزة توفر السيطرة على نسبة الأوكسجين […]

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