ماكرون: الإسلام ديانة تمرّ بأزمة في كل بقاع العالم اليوم

2020/10/02 | 22:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إن الدين الإسلامي يمر “بأزمة في كل مكان في العالم اليوم” مرتبطة بـ”التوترات مع الأصوليين”.وأكد ماكرون في كلمة ألقاها الجمعة، أن “الإسلام دين يمر اليوم بأزمة في جميع أنحاء العالم، ولا نراها في بلادنا فقط”، مشدداً على كونها “أزمة عميقة مرتبطة بالتوترات بين الأصولية والمشاريع الدينية […]

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