قصص من العالم - حسن مدن

2020/10/02 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن اتفق المترجمون على أن يختاروا يوماً عالمياً للترجمة.



هذا اليوم مرّ قبل يومين، في الثلاثين من سبتمبر /أيلول المنقضي، الذي يصادف عيد القديس جيروم، مترجم الكتاب المقدس.هناك اتحاد عالمي للمترجمين تأسس قبل سبعة عقود إلا قليلاً.



وهذا الاتحاد هو من قرّر في العام 1991، الاحتفاء بهذا اليوم.



وحسناً فعل الاتحاد بأن أطلق هذه الفكرة، ليذكرنا بما لا يتعين علينا أن نصرف النظر عنه أبداً، أي أن يتخيل الواحد من ......





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