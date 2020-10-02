2020/10/02 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_علوان شرع السيد حسين علوان حسين بنشر سلسلة مقالات يشير العنوان الى أنها ستتكون من 20 حلقة، تحت عنوان " الشيوعية العمالية وهوس التفتت"، لنقد الشيوعية العمالية وكل تيار مخالف للحزب الشيوعي العراقي الذي يدافع هو عن تصوراته، واعتبار تلك التيارات معادية لحزبه وبالتالي معادية للماركسية وللاشتراكية.



وفي الحلقة الاولى من سلسلته يبدأ التهجم وتوجيه التهم وحتى الاساءات اللفظية من نوع مفردة مسوخ.



ويعتبر الحركات الي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رد الى السيد حسين علوان حسين - فلاح علوان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رد الى السيد حسين علوان حسين - فلاح علوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).