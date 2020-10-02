إنعكاسات كورونا علي الرأسمالية المصرية - إلهامي الميرغني

2020/10/02 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إلهامي_الميرغني قد يتصور البعض ان الكل تحمل أعباء متساوية جراء انتشار فيروس كورونا وان السياسات الاقتصادية والاجتماعية ساهمت في تحقيق العدالة .



لكن الأرقام المنشورة والمعلنة تؤكد عكس ذلك وأن الطبقة العاملة والفلاحين وفقراء الريف والمدن هم من تحملوا العبئ الأكبر لأزمة الوباء .أكدت نتائج الدراسات ان معدلات الفقر بسبب كورونا سترتفع ما بين 5% و12% إضافة 32.5% قبل الوباء الذي أدي الي فقدان 2.3 مليون لوظائفهم.لذلك ......





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