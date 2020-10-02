اعتقال متاجر بالمخدرات شمالي ذي قار بحوزته 400 قرص مخدر

2020/10/02 | 22:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حيدر حسين المشرف/..اعلنت مديرية شرطة محافظة ذي قار ، اليوم الجمعة ، عن القاء القبض على متاجر بالمخدرات من سكنة قضاء الفجر شمال مدينة الناصرية ، وضبط بحوزته 400 قرص مخدر .وقال بيان اوردته المديرية تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” شؤون مكافحة المخدرات القت القبض بكمين محكم على متاجر بالمخدرات […]

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