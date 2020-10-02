الاتحاد الأوروبي: سنستخدم كل الخيارات المتاحة بوجه تركيا

2020/10/02 | 22:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد...

أكد الاتحاد الأوروبي في بيان له، الجمعة، أنه سيستخدم كل الخيارات المتاحة له في حال كررت تركيا استفزازاتها أحادية الجانب.

ودعا الاتحاد الأوروبي تركيا، في بيان، لقبول دعوة قبرص للحوار لتسوية الخلافات البحرية، والامتناع عن انتهاك الحقوق السيادية لقبرص.

وأكد الاتحاد الأوروبي تضامنه “بشكل كامل” مع اليونان وقبرص، وطالب باحترام سيادتهما وحقوقهما.

وجاء في البيان: “ندعو لمؤتمر متعدد الأطراف بشأن شرقي المتوسط وندعو الممثل الأعلى للسياسة الخارجية لبدء الاتصالات لتنظيمه”.

وأضاف “في حال تكرار تركيا لعملياتها أحادية الجانب أو استفزازاتها فإن الاتحاد الأوروبي سيستخدم كل الخيارات المتاحة له”.انتهى 25

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