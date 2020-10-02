المرجع السيستاني يعزي امير الكويت بوفاة الشيخ صباح الاحمد

2020/10/02 | 22:49 - المصدر: وكالة نينا

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النجف/نينا / قدم المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني تعازيه الى امير الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ، بوفاة المغفور له الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح .ووصف المرجع السيستاني الشيخ صباح الاحمد بانه :" صاحب المواقف الحكيمة والمميزة في خدمة شعبه وامته "./انتهى.

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